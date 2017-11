Star Wars Battlefront 2 ist noch nicht einmal erschienen, da kündigt EA bereits neue Inhalte an. Im Dezember soll die erste Saison namens "The Last Jedi" starten, die nicht nur spielerische Herausforderungen mit sich bringt. Stattdessen wird der Shooter zudem um neue Mehrspieler- und Story-Inhalte erweitert.

Schon kurz nach der Ankündigung von Star Wars Battlefront 2 hat EA bestätigt, dass der Shooter von Dice dieses Mal keinen Season Pass erhalten wird. Stattdessen will der Hersteller die Spieler mit stetigen und kostenfreien Inhalten bei Laune halten, während Lootboxen für den finanziellen Ausgleich sorgen.

Nun hält das Studio sein Wort: Auf der Spielwebseite kündigen EA und Dice den Start der Saison "The Last Jedi" für Star Wars Battlefront 2 an. Los geht es am 5. Dezember, wenn Spieler sich für die Seite der Rebellion oder der Ersten Ordnung entscheiden müssen. Dabei sollen spielerische Herausforderungen und Belohnungen den Wettstreit der beiden Fraktionen anfeuern.

Am 13. Dezember folgen dann Finn und Captain Phasma als neue Heldencharaktere, die Spieler mithilfe von Credits freischalten können. Mit Crait erscheint außerdem eine neuen Planetenkarte, sowie mit D'qar eine neue Karte für den "Starfighter Assault"-Modus. Zusätzlich wird Tallie Lintras RZ-2 A-Wing als neues Heldenraumschiff hinzugefügt.

Zu guter Letzt wird am selben Tag noch die Story-Kampagne rund um Protagonistin Iden Versio mit neuen Missionen erweitert. In "Ressurection" erlebt Versio den Anfang des Aufstiegs der Ersten Ordnung mit. Bevor ihr jedoch dieses Kapitel spielen könnt, muss Star Wars Battlefront 2 erst einmal erscheinen. Das soll voraussichtlich am 17. November 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One geschehen.

Es ist eine der erfolgreichsten Film-Reihen überhaupt: Star Wars. Im Laufe der Jahre hat das Universum von George Lucas auch die ein oder andere Videospielumsetzung erhalten. Einen Teil davon stellen wir euch in der Bilderstrecke vor.