Das Entwicklerstudio Bluehole hat kürzlich im Rahmen der Veranstaltung G-Star 2017 ein neues Videospiel angekündigt. Dabei handelt es sich um ein MMORPG, welches den Namen Ascent - Infinite Realm trägt.

Die Entwickler von Bluehole, bekannt für Spiele wie Playerunknwon's Battlegrounds und Tera, haben das MMORPG Ascent - Infinite Realm angekündigt, welches Elemente von Steampunk und Fantasy vereinen soll. Wie ihr im Trailer sehen könnt, werdet ihr dabei nicht einfach nur zu Fuß unterwegs sein, sondern könnt vor allem hoch am Himmel mit Luftschiffen die Gegend unsicher machen oder die Flügel spreizen und verschiedene Herausforderungen abschließen. Auch Crafting scheint ein durchaus wichtiges Feature darzustellen, mit dem ihr in Ascent - Infinite Realm wohl viel Zeit verbringen könnt.

Wie die englischsprachige Webseite IGN berichtet, sollen die Spieler in "Realm vs. Realm"-Kämpfen auch gegeneinander in den Kampf ziehen können. Diese finden sowohl auf dem Boden als auch in der Luft statt, wobei ihr entweder von euren Fluggeräten oder aber von euren Mechs oder Flakgeschützen Gebrauch machen könnt. Auch die Individualisierung eurer herstellbaren Objekte soll nicht zu kurz kommen.

In der ersten Hälfte des Jahres 2018 habt ihr die Möglichkeit Ascent - Infinite Realm im Rahmen einer Closed Beta auszuprobieren. Playerunknown's Battlegrounds ist das erfolgreichste Spiel auf der Online-Vertriebsplattform Steam. Ob dem Entwicklerstudio mit Ascent - Infinite Realm erneut ein Durchbruch gelingt?

Bekannt ist das Entwicklerstudio vor allem durch das Multiplayer-Spiel Playerunknown's Battlegrounds, welches ursprünglich eine Mod zur "Arma 2"-Modifikation Day Z darstellte.