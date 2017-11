Call of Duty: Activision wird vom Humvee-Hersteller verklagt

Ein Humvee-Fahrzeug in Call of Duty - Modern Warfare 2. (Bildquelle: Call of Duty Wikia)

Das könnte teuer werden: AM General verklagt Activision wegen der angeblich unerlaubten Nutzung der Humvee-Wagen in den "Call of Duty"-Spielen. Laut eines Berichtes von Reuters fordert der Humvee-Konzern eine Unterlassungserklärung, Bußgeld und Schadensersatz.

Seit den 80-er Jahren beliefert AM General das US-Militär mit seinen Humvee-Fahrzeugen, die unter anderem auch in Filmen, Serien und Videospielen vorkommen. Kein Wunder also, dass sie ebenfalls Teil der "Call of Duty"-Reihe sind, allerdings wohl ohne Erlaubnis. In einer über fünf Seiten langen Anklageschrift wirft AM General Activision vor, dass sie mit voller Absicht das Markenrecht verletzt haben.

Aufgrund des Vorsatzes, den die Humvee-Firma mit mehreren Bildern aus verschiedenen Serienteilen beweisen möchte, fordert AM General eine entsprechende Ausgleichszahlung und einen Verkaufsstopp von Spielzeug, Büchern und anderen Fan-Artikeln, die auf die Fahrzeugmarke zurückgreifen.

Insbesondere in den Spielen Call of Duty 4 - Modern Warfare, Call of Duty - Modern Warfare 2, Call of Duty - Modern Warfare 3, Call of Duty - Modern Warfare Remastered, Call of Duty - Black Ops 2 und Call of Duty - Ghosts soll das Fahrzeug intensiv zum Einsatz gekommen sein. Der aktuelle Serienteil, dessen Test "Call of Duty - WW2: Zurück zum Zweiten Weltkrieg - aber auch zu alter Stärke?" ihr hier findet, ist offenbar von der Klage nicht direkt betroffen.

Der Gang vor Gericht ist die Folge eines jahrelangen außergerichtlichen Streites, welcher offenbar ohne Erfolg geblieben ist. Nun soll es die Rechtsprechung klären. Activision selbst hat sich bislang öffentlich zu dem Vorfall nicht geäußert.

Vorteil für Call of Duty - WW2: Im zweiten Weltkrieg hat das US-Militär noch nicht auf die Humvee-Fahrzeuge zurückgegriffen. Der Serienteil ist somit aufgrund seines Szenarios von der Klage ein wenig ausgenommen.