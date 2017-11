Nachdem das Spieleangebot in der letzten Woche doch etwas zu Wünschen übrig gelassen hat, nimmt das Spielejahr kurz vor Ende noch einmal Fahrt auf. Kurz vor Weihnachten scheinen viele Studios noch ihre Spiele schnell an den Start bringen zu wollen und das sorgt für einige interessante Veröffentlichungen in der kommenden Woche:

Am 14. November erscheint

Während der Vorgänger nur im Multiplayer spielbar war, bietet euch Star Wars Battlefront 2 eine komplette Kampagne, die ihr im Singleplayer angehen könnt. Des Weiteren erscheinen alle zukünftigen DLCs für das Spiel komplett kostenlos. Habt ihr Bock auf den neuen "Star Wars"-Teil? Dann könnt ihr euch das Spiel jetzt schon vorbestellen.

Mehr als sechs Jahre hat Rockstars Krimi-Adventure inzwischen auf dem Rücken. Höchste Zeit also die Grafik noch einmal aufzubohren und das Spiel in einer verbesserten HD-Version für die PS4, die Xbox One und die Switch zu veröffentlichen. Die Version für die HTC Vive hingegen wurde noch einmal kurzfristig verschoben. Alle Interessenten können sich das Spiel bereits durch eine Vorbestellung sichern.

Die Lego-Spiele zeichneten sich in ihrer Vergangenheit vor allem durch ihren Humor und den gut umgesetzen Coop-Modus aus. Dieses Mal entführt euch das Klötzchenspiel erneut in das Marvel-Universum und lässt euch die Kontrolle über die zahlreichen Helden des Genres übernehmen. Lust auf das Lego-Abenteuer bekommen? Dann könnt ihr euch das Spiel bereits jetzt schon vorbestellen.

20 Jahre Harvest Moon - Die Reihe kann auf eine lange Vergangenheit und viele Spiele zurückblicken. Passend zum Jubiläum erscheint am 14. November Harvest Moon - Light of Hope ein weiterer Ableger der Serie. Vorerst ist das Spiel jedoch ausschließlich auf dem PC erhältlich.

Am 17. November erscheint

Pokémon Ultrasonne/Ultramond sind die neuen Zusatzeditionen von Sonne und Mond. Trotzdem sollen die beiden Spiele genug Neuerungen bieten, sodass Fans voll auf ihre Kosten kommen. Wer bislang vergessen hat eine der beiden Editionen vorzubestellen, der kann das jetzt noch nachholen.

Der Skyrim-Wahnsinn geht in die nächste Runde. Am 17. November erscheint der Rollenspiel-Hit nun auch für Nintendo Switch und gleichzeitig auch als VR-Version für die PlayStation 4. Auf diese Weise könnt ihr Skyrim endlich auch unterwegs genießen, bzw. wirklich in die Haut des Dovahkiin schlüpfen. Wer es kaum mehr erwarten kann Skyrim in VR oder mobil zu spielen, der kann die VR-Version und die Switch-Fassung bereits vorbestellen.

Am 17. November erscheint Die Sims 4 für die PS4 und die Xbox One. Das Spiel ist eine direkte Umsetzung der PC-Fassung und bietet somit sowohl inhaltlich, als auch spielerisch alle Funktionen der PC-Version. Alle Gratis-Updates, die PC-Spieler bereits erhalten haben, sollen auch für die Konsolenversion erscheinen. Hier könnt ihr euch die Konsolenversion bereits vorbestellen, um am Erscheinungstag pünktlich losspielen zu können.