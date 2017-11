Wer sich unter euch schon immer für das Multiplayer-Spiel Overwatch interessiert hat, erhält jetzt die optimale Gelegenheit den Shooter auszuprobieren. Dieses Wochenende könnt ihr Overwatch für PC, PS4 oder Xbox One kostenlos herunterladen und spielen.

Ab dem 17. November um 20 Uhr startet das Gratiswochenende für den Shooter Overwatch von Entwicklerstudio Blizzard Entertainment. Mehr als drei Tage habt ihr Zeit um euch im Multiplayer richtig auszutoben, bis das Angebot am 21. November gegen 9 Uhr wieder endet. Alles was ihr als PC-Spieler dafür braucht ist die Desktop-App Battle.net und einen kostenlosen Account bei Blizzard.

In Overwatch wählt ihr aus inzwischen 26 unterschiedlichen Helden, welche in die Klassen Offensiv, Defensiv, Tank und Unterstüztung aufgeteilt sind.

Während offensive Helden vor allem Schaden austeilen, sorgen defensive Charaktere für zusätzliche Verteidigung in den eigenen Reihen. Tanks verfügen über eine enorme Gesundheitsanzeige und Unterstützungseinheiten können ihre Teamkameraden heilen oder sie anderwertig vor Schaden bewahren. Vor allem das Zusammenspiel mit euren Teamkameraden ist in Overwatch von Bedeutung. Mehr dazu erfahrt ihr im Test: "Overwatch - Blizzards Versuch einer Shooter-Revolution".

Overwatch ist seit dem 24. Mai 2016 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich und erfreut sich seitdem an großer Beliebtheit unter den Fans. Einige der mittlerweile 26 Helden findet ihr in der Bilderstrecke.