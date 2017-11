Wie wirken sich Online-Spiele auf das menschliche Gehirn aus? Dieser Frage sind Forscher der Universität Ulm laut Pressetext nachgegangen und haben festgestellt: Der tägliche Konsum von Spielen wie World of Warcraft soll dazu beitragen, dass euer Gehirn schrumpft.

Schrumpfkur mit der nächsten Erweiterung? Battle for Azeroth setzt World of Warcraft fort.

An der Studie der Forscher haben 119 Personen teilgenommen, die in zwei Gruppen eingeteilt worden sind: Auf der einen Seite die erfahrenen Spieler, auf der anderen Seite die Neulinge. Die Neueinsteiger wurden dann wiederum in zwei Gruppen aufgeteilt, wovon die ein Gruppe sechs Wochen lang jeden Tag mindestens eine Stunde World of Warcraft spielen sollte. Die andere Hälfte hat als Kontrollgruppe gedient und gar nicht gespielt.

Sowohl vor als auch nach den sechs Wochen Testzeitraum haben die Forscher die Gehirnaktivitäten der Teilnehmer mithilfe von MRT-Scans gemessen. Auffällig: Bei den erfahrenen Spielern zeigte sich schon vor dem Test, dass sie über geringeres Volumen des orbitofrontalen Kortex (OFC) verfügen. Nach sechs Wochen konnten Forscher ein ähnliches Ergebnis bei der Gruppe der unerfahrenen Spielern feststellen, die täglich spielen sollten. Laut den Forschern sei dies ein Hinweis darauf, dass der Konsum von Online-Spielen tatsächlich zu einer Verringung des orbitofrontalen Kortex führt. So führe "bereits eine Stunde tägliches Spielen (...) zu einer Abnahme des Hirnvolumens".

"Die beobachtete Reduktion könnte mit einer schlechteren Emotionsregulation und Entscheidungsfindung einhergehen", so der Forschungsverantwortliche Christian Montag. World of Warcraft wurde übrigens deshalb ausgewählt, weil es zum einen sehr beliebt sei und zum anderen schon in der Vergangenheit öfters in Zusammenhang mit Videospielsucht erwähnt wurde. Möglicherweise, so Montag weiter, könnte der Volumenrückgang auch bei anderen Online-Spielen festzustellen sein. Dies müsse jedoch zuvor getestet werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Studie zu dem Ergebnis kommt, dass der stetige Konsum von Videospielen dem Gehirn schadet. Andere Studie wiederum beschäftigen sich mit den Auswirkungen von Videospielen auf den Sexualtrieb. Noch mehr spannende Infos zum Thema gibt es im Blickpunkt "Studie: So viel Zocken ist gut für euch".

Welche Studie nun Recht hat oder nicht, ist unklar. Nur eines dürfte relativ sicher sein: Wie bei so vielen Dingen im Leben sollte der Konsum von Videospielen mit Bedacht stattfinden und nicht suchtartig.