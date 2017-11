Am 17. November erscheint Star Wars Battlefront 2, doch was sagen Kritiker weltweit zu dem Multiplayer-Spiel? Auf der Online-Bewertungsplattform Metacritic erreicht der Shooter derzeit eine Wertung von 80 Prozent basierend auf 19 Kritiken.

Das Lootboxen-System sorgt immer wieder für Kontroversen. Entwicklerstudio Dice nahm sogar mehrmals Änderungen daran vor. Wirkt sich die Lootboxen-Mechanik auch negativ auf die finale Wertung der Kritiker aus?

Die englischsprachige Webseite We Got This Covered vergibt satte 90 Prozent: "Mit Star Wars Battlefront 2 haben Dice und EA die meisten Fehler vom ersten Ableger behoben und eines der besten "Star Wars"-Spiele geschaffen".

Atomix wertet mit 85 Prozent und lobt das Gesamtpaket: "Ein guter Nachfolger des Spiels von 2015. Star Wars Battlefront 2 fühlt sich wie ein fertiges Produkt an, aber das "Lootboxen"-Ding wird sicherlich für schlechte Reaktionen sorgen".

GamesRadar vergibt immerhin noch 80 Prozent: "Ein sehr starker Multiplayer wird durch sehr komplizierte Charakter-Entwicklung getrübt und der aufwendigen, schönen Kampagne fehlt es an Substanz und Subtilität".

Shacknews zeigt sich weniger begeistert und straft den Shooter mit 60 Prozent ab: "Star Wars Battlefront 2 ist ein ziemlich gutes Spiel und ihr werdet es euch holen wenn ihr Fans von Star Wars seid, egal was irgendjemand sagt. Ich bin nur froh, dass das Spiel eine Verbesserung gegenüber dem ersten Versuch darstellt und im Einzelspieler oder mit Freunden Online Spaß macht. Die Lootboxen vermindern den Wert enorm und es ist eine Schande, dass EA fordert, dass ihr das als Bestandteil des Hauptspiels zu schlucken habt, aber das Game sieht wunderschön aus und ist angenehm zu spielen".

Im Test: "Star Wars Battlefront 2 - Ein deutlicher Anstieg der Macht" erfahrt ihr, ob die futuristischen Gefechte einen Blick wert sind.

In Star Wars Battlefront 2 werdet ihr auf bekannte Gesichter aus den Filmen treffen und beide Seiten der Macht besser kennenlernen. Der Shooter erscheint am 17. November 2017 für PC, PS4 und Xbox One.