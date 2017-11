Call of Duty - WW2: Entwickler verteilte versehentlich doppelte Erfahrungspunkte

Der Entwickler Sledgehammer Games hat Spielern des neuen Call of Duty - WW2 seit Launch versehentlich doppelte Erfahrungspunkte gewährt. Am vergangenen Wochenende gab es schließlich sogar dreifache Punkte, was zu einigen Beschwerden von Spielern führte, die sich ihres Glücks gar nicht bewusst waren.

Seit Anfang des Monats habt ihr die Gelegenheit, Kills, Erfahrungspunkte und Belohnungen im äußerst begehrten Multiplayer-Modus des neuen Call of Duty - WW2 zu sammeln. Doch wie die englischsprachige Webseite Eurogamer berichtet, habt ihr dabei bislang offenbar mehr Erfahrungspunkte gesammelt, als euch eigentlich zustanden.

Am vergangenen Wochenende hatte der Entwickler Sledgehammer Games nämlich ein Event veranstaltet, im Rahmen dessen Spieler mit doppelten Erfahrungspunkten belohnt werden sollten. Einige bemerkten dabei allerdings, dass die Erfahrungspunkte am Match-Ende nicht so hoch ausfielen, wie versprochen – und das hatte auch einen Grund.

You’re right, it’s not. We accidentally triggered 3XP. So grind while you can this weekend while it’s on. Monday AM it goes back to normal. — M.Condrey in WWII (@MichaelCondrey) 11. November 2017

„Wir haben versehentlich dreifache XP aktiviert. Also haut am Wochenende rein, so lange es währt. Am Montagmorgen geht's zurück zur Normalität.“

Wie der Sledgehammer-CEO Michael Condrey erst in einem Tweet und schließlich auch auf Reddit erklärte, wurden die Erfahrungspunkte in Call of Duty - WW2 zu besagtem Event nicht verdoppelt, sondern verdreifacht. Doppelte Erfahrungspunkte habe das Studio versehentlich bereits bei Veröffentlichung des Spiels ausgegeben, weswegen der XP-Sprung um „nur“ 50 Prozent Spielern an besagtem Wochenende dann logischerweise einen falschen Eindruck vermittelte.

Obwohl den Entwicklern von Sledgehammer Games ihr Fehler schnell gewahr wurde, korrigierten sie ihn zunächst nicht und ließen das Event unverändert zuende gehen. Seit Montag sollten Spieler nun aber die beabsichtigte, einfache Erfahrungspunktzahl erhalten, die vielen Spielern jetzt ein wenig unterwältigend erscheinen dürfte.