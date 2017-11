Blake Jorgensen, der Finanzchef von Electronic Arts, hat erklärt, dass sein Unternehmen im Hinblick auf Action-Spiele noch viel Potenzial hat. Dabei riss er auch das neue, mysteriöse Action-Spiel der noch jungen EA Motive Studios in Montreal an, das offenbar frische Gameplay-Ideen aufgreifen, aber erst in einigen Jahren erscheinen soll.

Bereits im Jahr 2015 wurde bekannt, dass die ehemalige „Assassin's Creed“-Produzentin Jade Raymond die EA Motive Studios gegründet hat und die Entwicklung eines neuen Action-Spiels anführt. Worum es sich bei diesem mysteriösen Spiel konkret handelt, ist nach wie vor unklar – offenbar soll es aber mit „neuem, nie zuvor gesehenem Gameplay“ aufwarten.

Das behauptet jedenfalls der Finanzchef vom Publisher Electronic Arts, Blake Jorgensen. Der hat besagtes Spiel kurz im Rahmen der diesjährigen UBS Global Technology Conference angerissen, wie die englischsprachige Webseite Gamesindustry berichtet. Konkrete Neuigkeiten gab es auch diesmal nicht, Jorgensen sprach aber darüber, warum EA künftig die Action-Sparte stärker bedienen will.

„Action ist ganz klar ein Aspekt, der uns am stärksten fehlt, und der Grund, warum wir Anthem und das neue Spiel von Jade Raymonds Team bei Motive in Montreal kreieren“, so Jorgensen in seiner Ansprache. „Das ist der größte Sektor in Videospielen. Wir haben damit noch nicht viel Zeit verbracht, weil wir so auf Sportspiele und Egoshooter fokussiert sind. Wir glauben, dass es [im Action-Bereich] viele Möglichkeiten gibt.“

Tatsächlich soll das neue Spiel von EA Motive gleich ein gesamtes, neues Franchise aus der Taufe heben. Bis es konkrete Informationen und Bilder gibt, dürfte es aber wohl noch ein wenig dauern: EA plant das Spiel derzeit für sein Fiskaljahr 2021 ein.