CS:GO: Neues Matchmaking-System überwacht euer Steam-Konto

Wenn ihr zu den Spielern gehört, die sich gerne über das Matchmaking-System in Counter-Strike Global Offensive aufregen, dann solltet ihr jetzt umso mehr hoffen, dass ihr euren Frust nicht im Spiel ausgelassen habt - denn Valve stellt das neue Matchmaking-System "Trust Factor" vor.

Kürzlich stellte Valve eine "neue und verbesserte Methode" vor, um euch mit Spielern zusammen zu legen, mit denen ihr am meisten Spaß haben werdet. Um das festzustellen, beobachtet Valve euer Spielverhalten. Das heißt unter anderem:

wie lange ihr schon CS:GO spielt

wie oft ihr gecheated habt

die Zeit, die ihr in andere Spiele inverstiert habt

So will das Unternehmen euer Vertrauen beurteilen und euren "Trust Factor", also Vertrauensfaktor bestimmen. Das System habe das Unternehmen bereits getestet und positive Ergebnisse gesehen: "In Spielen, die mit Trust Factor erstellt wurden, meldeten die meisten Spieler unabhängig von ihrem Prime-Status weniger [negative] Berichte."

Das System soll außerdem ständig verbessert werden um euer Spielerlebnis zu optimieren.

Was haltet ihr von Valves neuem Matchmaking-System "Trust Factor"? Wird es sich negativ auf euer Spielerlebnis auswirken? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!