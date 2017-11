Es gibt wenige Spiele wie This War of Mine. Statt auf Action und unreflektierte Kreigsschießereien zu setzen, beleuchtet das Indie-Spiel Menschen abseits des großen Gefechts zwischen - je nach Sichtweise - Gut und Böse. Statt Soldaten rückt This War of Mine Zivilisten und Opfer des Krieges in den Mittelpunkt, das Überleben in einen zerstörten, zerbombten und kriegsgeplagten Stadt. Jetzt gibt's das besondere Spiel auf Steam im Angebot für gerade mal knapp 4 Euro.

Hier seht ihr mal ein bisschen Gameplay vom Spiel:

Inzwiwschen ist This War of Mine schon drei Jahre alt. Warum also jetzt noch zuschlagen? Zum einen sollte jeder, der das Spiel noch nicht gezockt hat, es sich mal anschauen. Es lohnt sich und bringt eine Spielerfahrung auf den Markt, die es so noch nicht gegeben hat. Zum anderen deshalb, weil momentan auch für wenig Geld sogenannte "Stories" als DLC erscheinen.

In denen spielt ihr nicht das reine Survival-Spiel, wie ihr es aus dem Hauptspiel kennt, sondern emotionale, kleine Geschichten. Die erste "Story" stammt von Łukasz Orbitowski, einem bekannten polnischen Autor. Ihr schlüpft in die Rolle von Adam und versucht eure Tochter zu beschützen und aus der umkämpften Stadt zu retten.

Diese Stories sind übrigens nicht teuer und kosten lediglich knapp 2 Euro. Wenn ihr alle drei als Season Pass kauft, bezahlt ihr nur knapp 5 Euro. Um sie spielen zu können, braucht ihr das Hauptspiel. Also - wie geschrieben - ein weiterer Grund jetzt zuzuschlagen.