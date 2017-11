Zurzeit sorgen die Mikrotransaktionen in Star Wars Battlefront 2 für viel Diskussionsstoff. Zuletzt untersuchte eine belgische Kommission unter anderem das Lootboxen-System im Spiel. Nun zeigt Electronic Arts mit einem drastischen Schritt Einsicht und entfernt die Mikrotransakionen - vorübergehend.

In einem Blog-Eintrag, in dem sich EA zu Beginn bei euch für eure Leidenschaft bedankt, äußert sich das Unternehmen nun zu der harschen Kritik und deaktiviert vorerst die Möglichkeit, Mikrotransaktionen durchzuführen:

Twitter-Nutzern fällt die Änderung ebenfalls auf. Und sie reagieren überwiegend erstaunt:

It would appear that the ability to purchase crystals with real money has been removed from Star Wars Battlefront II. pic.twitter.com/pa6lnyKggh

"Es scheint, als ob die Fähigkeit, Kristalle mit echtem Geld zu kaufen, aus Star Wars Battlefront 2 entfernt wurde."

Whoa... You can't purchase anything in Battlefront II right now. Crystal shop seems to have been pulled... Could be for a number of reasons, but are we about to see the microtransactions changed?