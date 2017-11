Lust auf ein wenig Action? Im Shop der "Charity"-Webseite HumbleBundle könnt ihr die Nightmare Edition von Killer is Dead jetzt völlig kostenlos abstauben.

HumbleBundle verkauft Spielepakete zum niedrigen Preis. Das besondere daran: Ihr selbst könnt bestimmen, wie viel von dem Geld in gemeinnützige Einrichtungen fließt. Ab und an wird auf der Webseite jedoch auch ein Spiel verschenkt. Beim letzten Mal konntet ihr den Strategie-Hit Civilization 3 kostenlos erhalten.

Jetzt habt ihr die Gelegenheit Killer is Dead gratis eurer Steam-Bibliothek hinzuzufügen. Alles was ihr dafür tun müsst, ist euch einen kostenlosen Account auf HumbleBundle anzulegen. Folglich müsst ihr euren Steam-Account verlinken, damit der Key eurer Bibliothek hinzugefügt werden kann. Jedoch seht euch dieses Angebot nur noch bis morgen Abend zur Verfügung.

In Killer is Dead schlüpft ihr in die Rolle eines Regierungsangestellten namens Mondo Zappa und geht gemeinsam mit ihm auf Verbrecherjagd. Auch Cyborgs oder der Mond spielen in dem surrealen Abenteuer eine nicht unwichtige Rolle.

Die Nightmare Edition des Action-Spiels enthält einen neuen Schwierigkeitsgrad, eine neue Mission und neue Outfits, sowie einen Theater Modus, bei dem ihr unter anderem Hintergrundinfos einiger Charaktere des Spiels erhaltet.

Killer is Dead erschien am 30. August 2013 für PS3 und Xbox 360. Am 9. Mai 2014 wurde das Spiel auch für PC veröffentlicht. In der Bilderstrecke erfahrt ihr noch mehr von der Welt des Action-Spiels