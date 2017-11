Ubisoft expandiert: Der Spielehersteller wird Anfang 2018 ein neues Studio in Berlin eröffnen. Das Team rund um Studioleiter Istvan Tajnay soll sich zu Beginn auf die Co-Entwicklung von bekannten Ubisoft-Marken konzentrieren. Aus diesem Grund wird das erste Projekt von Ubisoft Berlin die "Far Cry"-Marke betreffen, wie der Tagesspiegel berichtet.

Voraussichtlich ab Februar erhältlich: Far Cry 5.

In der Hardenbergstraße 32 in Berlin-Charlottenburg eröffnet Ubisoft auf 1.800 Quadratmetern ein neues Studio. Es ist nach Düsseldorf und Mainz bereits die dritte Niederlassung des französischen Konzerns in Deutschland und soll zukünftig den anderen Ubisoft-Studios weltweit unter die Arme greifen.

Das erste Projekt soll die "Far Cry"-Reihe betreffen. Ob damit bereits das kommende Far Cry 5 gemeint ist, bleibt unklar und relativ unwahrscheinlich, schließlich soll das bereits am 27. Februar 2018 erscheinen. Möglich aber, dass Ubisoft Berlin bei zukünftigen DLCs mit aushilft. Benedikt Grindel, Managing Director von Ubisoft Blue Byte dazu: "Ich freue mich, dass wir mit Istvan Tajnay einen Studioleiter gefunden haben, der diese Herausforderung übernehmen wird. Außerdem bringen wir nun einen Teil der Entwicklung von Far Cry in das Heimatland der Serie zurück, was uns zusätzlich motiviert."

Bis Ende 2018 sollen in Ubisoft Berlin 50 Arbeitsplätze ausgefüllt werden. Damit das klappt, sucht das Team aktuell dringend nach Verstärkung in nahezu sämtlichen Bereichen. Wer daran Interesse hat, kann sich auf der Webseite von Ubisoft Blue Byte entsprechend bewerben.

It's coming home: Far Cry kehrt ein bisschen nach Deutschland zurück. Die Shooter-Reihe hat ihren Anfang einst bei Crytek genommen. In den Folgejahren hat sich Ubisoft um die Weiterentwicklung gekümmert, während die Frankfurter von Crytek mit Crysis eine neue Shooter-Marke ins Leben gerufen haben.