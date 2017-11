Der Spielemonat Oktober war mit zahlreichen Spielehits gefüllt, weshalb die Verkaufcharts in diesen Monat noch um einiges spannender sind: Wer war am erfolgreichsten? In den USA klärt darüber die NPD-Group auf, die ihre Zahlen für den Herbstmonat laut Venturebeat mittlerweile veröffentlicht haben. Die Spitzenplätze haben sich demnach sowohl Nintendo als auch Mittelerde - Schatten des Krieges gesichert.

Mittelerde - Schatten des Krieges geht weiter: Neue Erweiterungen sind angekündigt.

In den Hardware-Verkaufszahlen hat sich erneut die Nintendo Switch den ersten Platz gesichert und die anderen Konsolen wie schon im August vedrängt. Auch der zweite Platz geht an den Konzern aus Kyoto, denn die zweitmeistverkaufte Konsole in den USA im Monat Oktober ist das SNES Classic Mini gewesen. Erst auf Platz 3 ist die PlayStation 4 von Sony zu finden.

Nintendo schwimmt mit der Nintendo Switch nach der enttäuschenden "Wii U"-Generation weiterhin auf einer Erfolgswelle. Zusammen mit den 3DS-Verkäufen ist der Hersteller zuletzt für zwei Drittel aller Hardwareverkäufe in den USA verantwortlich gewesen.

Bei den Software-Verkäufen sitzt Nintendo allerdings nicht auf dem Thron. Hier hat sich Mittelerde - Schatten des Krieges den Spitzenplatz vor Assassin's Creed - Origins und Super Mario Odyssey gesichert. Mittelerde, Ägypten und New Donk City also.

Allerdings gilt es zu beachten, dass nicht bei allen Spielen die Download-Verkäufe mit einberechnet sind, weshalb unter anderem Destiny 2 so weit nach unten gefallen ist. Der Online-Shooter von Bungie und Activision ist jedoch weiterhin das bestverkaufte Spiel des gesamten Jahres in den USA.

Ein Hauen und Stechen in den Charts: Der Oktober ist bis oben hin voll mit Top-Spielen gewesen. Wer schon wieder vergessen hat, was alles erschienen ist, kann in unserer Bilderstrecke sein Gedächtnis auffrischen.