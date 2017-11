Das Time-Magazin kürt nicht nur alljährlich die wichtigsten Personen des Jahres, sondern sucht auch nach den größten Innovationen und Erfindungen. In diesem Jahr haben es erneut 25 Produkte in die Liste ohne Reihenfolge geschafft, wovon zwei durchaus überraschend sind: Die Nintendo Switch und der Figdet Spinner.

Ob der Geschmack der "Nintendo Switch"-Module auch innovativ ist?

Der Begriff "Innovation" wird von den Redakteuren der Time recht großzügig ausgelegt, denn es müssen anscheinend nicht immer tatsächlich neue Erfindungen sein. So tauchen in der Liste zum Beispiel auch die Fidget Spinner auf, die zumindest ein paar Monate lang das Alltagsgeschehen dominiert haben. Das ging sogar soweit, dass Gamestop an alle "Destiny 2"-Vorbesteller einen optisch passenden Kreisel verschenkt hat.

Es geht im Time-Magazin jedoch auch etwas neuartiger: Die beste Konsole des Jahres ist nämlich die Nintendo Switch. Die Gründe dafür liegen laut den Redakteuren vor allem in der Flexibilität, denn das Gerät lässt sich sowohl am Fernseher als auch unterwegs problemlos einsetzen. Unterstützt wird die Technik dabei von Spielen wie The Legend of Zelda - Breath of the Wild, Splatoon 2 oder Super Mario Odyssey, die ebenfalls dazu beitragen, dass Nintendo sogar in den USA die Verkaufscharts dominiert.

Die Nintendo Switch und der Figdet Spinner sind jedoch nur zwei von insgesamt 25 Innovationen, die laut Time das Jahr 2017 interessanter gestaltet haben. Mit dabei ist zum Beispiel außerdem noch die VR-Brille Oculus Go oder kalorienarmes Eis. Die komplette Liste findet ihr auf der Webseite des Time Magazins.

Nicht nur die Technik kann begeistern: Auf der Nintendo Switch gibt es bereits jetzt schon jede Menge Spiele, die einen Blick wert sind. Wir stellen euch ein paar interessante Vertreter in unserer Bilderstrecke vor.