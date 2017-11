Eventuell kennt ihr das ja: Es ist Wochenende und ihr habt jede Menge Freizeit, aber kein aktuelles Spiel reizt euch so wirklich. Das PlayStation Network möchte hierbei Abhilfe schaffen und bietet besondere "Unter 10 Euro"-Deals an.

Rennen und Springen: Mirror's Edge - Catalyst ist Teil des Angebotes.

Falls ihr in der Vergangenheit das eine oder andere Spiel vergessen oder übersehen habt, dann ist dieses Wochenende die Zeit gekommen, es nachzuholen. Im Rahmen eines Angebots haben Sony und die entsprechenden Hersteller zahlreiche Spiele deutlich im Preis gesenkt, genauer gesagt so tief, dass ihr nie mehr als 10 Euro bezahlen müsst.

Wir haben für euch ein paar spannende Deals rausgesucht:

Noch mehr Angebote gibt es auf der Deal-Seite des PlayStation Networks.

Black Friday in Sicht

Zu guter Letzt schon einmal eine kleine Vorwarnung: Ab dem 21. November beteiligt sich Sony dieses Jahr am Black Friday inklusive zahlreichen Angeboten zu Spielen wie Fifa 18, Call of Duty - WW2 oder Destiny 2. Mitglieder von PlayStation Plus erfahren schon am kommenden Dienstag die Angebote, alle Anderen müssen sich bis zum Donnerstag gedulden. Mehr Infos gibt es auf einer speziellen Sony-Webseite.

