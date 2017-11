Schon zum 35. Mal wurden in diesen Jahr in London die Golden Joystick Awards vergeben. In 25 Kategorien wurden Videospiele und Studios ausgezeichnet. Den größten Preis konnte dabei Zelda - Breath of the Wild einsacken.

Insgesamt vier Preise bekam Nintendos neuestes Zelda-Abenteuer auf der Preisverleihung. Daneben konnte auch Horizon - Zero Dawn zwei Preise mitnehmen. Interessant ist auch, dass Markiplier als bester Streamer gewählt wurde. Wählen konnten übrigens alle - die Abstimmung fand online statt.

Aber überzeugt euch doch selbst, ob eure liebsten Spiele auch Preise abstauben konnten. Die gesamte Liste könnt ihr hier einsehen:

Ist euer liebstes Spiel des Jahres mit dabei? Oder vermisst ihr vielmehr die Spiele, die ihr dieses Jahr besonders intensiv gezockt habt? Schreibt uns das doch in die Kommentare.