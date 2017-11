Das Studio CD Projekt Red hat sich in einer Twitter-Nachricht zu Sorgen von Fans und Spielern geäußert, die befürchten, das kommende „Science Fiction“-Rollenspiel Cyberpunk 2077 könnte ebenfalls dem kontroversen „Games as a Service“-Konzept folgen und ausufernde Bezahlinhalte bieten.

Sehenswert: Der Teaser zu Cyberpunk 2077

Das „Open World“-Rollenspiel The Witcher 3 - Wild Hunt gehört zu den erfolgreichsten Spielen der aktuellen Konsolengeneration – nicht wenige Augen blicken deshalb gespannt auf das neue Machwerk aus dem Hause CD Projekt Red, das den Titel Cyberpunk 2077 trägt.

Nun wurde die Gaming-Landschaft in den vergangenen Wochen mitunter von einem Thema beherrscht: Mikrotransaktionen. Immer mehr Spiele des „Triple A“-Markts entstehen unter dem Konzept „Games as a Service“. Die Lootbox-Kontroverse erreichte nun jüngst im Fall des gescholtenen Star Wars Battlefront 2 ihren vorläufigen Höhepunkt, was dazu führte, dass der Publisher Electronic Arts Lootboxen vorläufig wieder aus dem Spiel nahm.

Und diese Kontroverse ist auch der Grund, warum viele Spieler bereits sorgenvoll in Richtung Cyberpunk 2077 blicken. Wird CD Projekt Red aktuellen Trends nachgehen und sein ambitioniertes Rollenspiel weg vom Einzelspielerabenteuer und hin zur Online-Erfahrung verlagern, wo es noch mehr als eine Gelegenheit geben wird, Geld für Mikrotransaktionen auszugeben?

Aussagen des „CD Projekt“-CEOs Adam Kicinski in einem Interview mit der polnischen Webseite Strefa Inwestorow deuteten jedenfalls darauf hin, wie die englischsprachige Webseite Kotaku berichtet. Hier war von Online-Aspekten die Rede, die „nötig oder zumindest sehr empfohlen“ seien, wenn „ein Spieler langfristigen Erfolg im Spiel verfolgt“.

Unter anderem auf Reddit kamen daraufhin Diskussionen auf, was das kontroverse „Games as a Service“-Modell für Cyberpunk 2077 bedeuten könnte. Und als der YouTube-Kanal Pretty Good Gaming sein Video zu dem Thema teilte, klinkte sich CD Projekt Red ein und veröffentlichte folgende Stellungnahme:

.@PrettyBadTweets Worry not. When thinking CP2077, think nothing less than TW3 — huge single player, open world, story-driven RPG. No hidden catch, you get what you pay for — no bullshit, just honest gaming like with Wild Hunt. We leave greed to others.