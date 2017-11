Erst vor wenigen Wochen hat Blizzard in Person von Jeff Kaplan dazu aufgerufen, dass Overwatch-Spieler doch durchaus öfters zum Melden- beziehungsweise Report-Button greifen sollen. Der Livestreamer xQcOW ist dem nachgekommen, hat dafür aber selbst eine Sperre kassiert.

Die Melde-Funktion von Overwatch funktioniert im Kern genauso wie in anderen Spielen: Ist ein Spieler eurer Meinung nach für das laufende Match störend oder versucht absichtlich eurem Team zu schaden, dann könnt ihr diesen melden. Sollte der Spieler tatsächlich oft genug gegen die Regeln vestoßen, erhält er von Blizzard eine entsprechende Sperre. Passiert dies öfters droht sogar der Komplett-Rauswurf.

Eigentlich eine gute Funktion, die jedoch nicht missbraucht werden sollte. In diesem Falle betrifft es den Livestreamer xQcOW, der noch vor dem Beginn des Matches gleich mehrere Reports gegen einen Spieler abgesendet hat. Der Grund? xQcOW wusste aus dem vorherigen Match, wie der gemeldete Spieler sich verhält und hat daher gleich prophylaktisch reagiert. Problem daran ist, dass er sämtliche Kategorien im Melde-System angekreuzt hat, darunter die des Cheatens, obwohl der Spieler offenbar auf gar keine Cheattools zurückgreift. Hinzu kommen einige unanständige Wörter, die in einer Meldung eigentlich nichts zu suchen haben.

Das fand Blizzard nicht ganz so toll und hat den Livestreamer anschließend für 72 Stunden gesperrt. Via Twitter entschuldigt sich xQcOW mittlerweile dafür und möchte in Zukunft auf solche Dinge verzichten.

Falls ihr also in Zukunft einen Spieler melden wollt, dann passt besser auf eure Wort- und Kategorie-Wahl auf. Im schlimmsten Falle kann der Report zu einem Bumerang werden und euch eventuell selbst treffen.