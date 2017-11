Seit Freitag, dem 17. November, sind Pokémon - Ultrasonne und Ultramond weltweit erhältlich und haben dem australischen Streamer Mark "Werster" McKenzie direkt Ärger beschert. Weil er angeblich eines der Spiele zu früh im Livestream präsentiert hat, haben Nintendo und Twitch sein Streaming-Konto gesperrt.

McKenzie ist Australier und in der Speedrunner-Szene von Pokémon ein bekannter Name. Anlässlich der neuen Editionen Pokémon - Ultrasonne und Ultramond hat er sich dazu entschlossen, Ultrasonne im Livestream zu zeigen. Ein Problem dabei: Es verstößt gegen die Regeln von Twitch.tv, wenn Nutzer noch vor dem Veröffentlichungstermin eines Spiels mit dem Livestream anfangen.

Eigentlich für McKenzie kein Problem, denn in Australien sind die beiden Pokémon-Editionen zum Zeitpunkt seines Streams bereits erschienen. Er hat sie sogar legal im Nintendo E-Shop erworben, obwohl er aktuell in Deutschland zu Besuch ist. Auf Twitter fragt er trotzdem vorher nach Rat, wann er denn mit seinem Livestream loslegen darf:

No idea when I can play/stream Ultra Sun from the eShop. 3DS is Australian, I'm in Germany, some sources saying all american time (lol?). So could be in 6 hours, 16 hours, or 22 hours. Anyone know for certain?

Die Antwort der meisten Nutzer ist, dass er direkt starten kann, denn schließlich hat er das Spiel erworben und es ist in seiner Zeitzone veröffentlicht. Nintendo of America sieht das jedoch anders und hat kurzerhand einen Copyright-Verstoß (DMCA) gemeldet. McKenzies Twitch-Konto wird daraufhin gesperrt.

I think buying a game through the eShop is the most legal way you could. Straight from the company, no reseller to distribute at all. And I get suspended for streaming it. Unreal, Nintendo. Plenty of real targets and you shoot at this guy