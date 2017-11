Hinter den Kulissen der Spieleentwicklung läuft nicht immer alles rund und die meisten Geschichten bleiben aus gutem Grund verborgen. Ab und an kommt es jedoch auch zu witzigen Anekdoten, wie etwa im Falle von Overwatch. In einem Interview mit dem Reddit-Moderatoren turikk und BoozyPelican hat Jeff Kaplan verraten, dass das Entwicklerteam zwischenzeitlich Sony an der Nase herumgeführt hat.

Die Kurzfilme zu Overwatch sind immer wieder einen Blick wert und erweitern die Spielwelt um Hintergrundinfos.

Vieles hätte in der Entwicklung von Overwatch anders verlaufen können. Der Online-Shooter wäre vielleicht nie entstanden, hätte Blizzard nicht sein ambitioniertes Online-Rollenspiel Titan gestoppt. Möglicherweise wären heute in Overwatch auch zahlreiche Spieler als Katze unterwegs oder aber der Multiplayer-Shooter wäre nur für PC erhältlich.

Zugegeben: Letzteres ist laut Jeff Kaplan nie der Plan gewesen. Von Anfang an, so verrät er in einem Reddit-Interview, sei Overwatch für PC, Xbox One und PlayStation 4 in Entwicklung gewesen und lief nahezu reibungslos. Den zuständigen Konsolenherstellern Microsoft und Sony habe das Team davon jedoch nichts verraten, denn offiziell hat es noch gar keinen entsprechenden Vertrag gegeben.

Als dann eines Tages die Sony-Verantwortlichen vor Ort waren, um den Entwicklungsvertrag auszuarbeiten, "mussten [wir] alle Controller und das ganze PS4-Zeug verstecken und so tun, als ob es eine Menge Arbeit für uns wäre, Overwatch auf der PlayStation zum Laufen zu bekommen", so Kaplans Geständnis. Sony habe davon nie etwas mitbekommen.

Geschadet hat es Overwatch auf jeden Fall nicht. Der Multiplayer-Shooter ist seit dem 24. Mai 2016 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich und ist innerhalb kürzester Zeit zum Millionenerfolg geworden.

Die Heldenriege von Overwatch als Katzencharaktere? Eigentlich nur die Idee eines Fans, aber eventuell hatte Blizzard während der Entwicklung von Overwatch mal ähnliche Ideen. Die Vorstellung ist zumindest sehr kurios.