Die Spielergemeinschaft in Fifa 18 ist erzürnt und ruft zum weltweiten Boykott auf. Unter dem Hashtag #FixFIFA fordern sie alle interessierten Spieler dazu auf, am kommenden Black Friday die Rabatt-Aktionen für die Fifa Points von Electronic Arts zu ignorieren. Das Ziel? Die Entwickler zu Änderungen zwingen, denn im aktuellen Zustand sei Fifa ruiniert, so der Reddit-Nutzer PuRe_SSROCK.

Als Fifa 18 erschienen ist, war die Welt für die zahlreichen Käufer noch in Ordnung. Das Spiel eine absolut runde Fußballsimulation, wie wir auch im Test "Fifa 18: So erobert man die Herzen von Fußball-Fans" festgestellt haben. Mittlerweile soll das nach den letzten Updates nicht mehr Fall sein. Statt kleinen Anpassungen haben die Entwickler das gesamte Spielgefühl geändert und unter anderem damit die Partien deutlich langsamer gestaltet, so der Vorwurf.

Die Fans fordern deshalb von EA, dass die folgenden Punkte zeitnah umgesetzt werden:

Auf Twitter rufen die Fans deshalb zu #FixFIFA auf. Die Verärgerung der Spieler ist auf der Social-Media-Plattform deutlich zu spüren:

Dear @EASPORTSFIFA, I bought and enjoyed your game for almost 15 years now. Before the first patch of #Fifa18, I thought this could be the best #fifa ever! But since this patch, I really cannot enjoy the game anymore. So, please, for the community, #FixFIFA