Wer bislang noch nicht sicher gewesen ist, ob Wolfenstein 2 - The New Colossus dem eigenen Geschmack entspricht, der darf nun den Selbsttest wagen. Hersteller Bethesda hat eine kostenlose Demo-Version für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht.

Die Demo ist im PlayStation Network, im Xbox Marketplace, sowie direkt auf Steam erhältlich. Inhaltlich erwartet euch der komplette erste Level. Solltet ihr euch danach für einen Kauf entscheiden, könnt ihr euren Speicherstand mitsamt Trophäen und Achievements direkt übernehmen.

In Wolfenstein 2 - The New Colossus schlüpft ihr als Spieler in die Rolle von B.J. Blazkowicz und setzt die Geschichte des Vorgängers fort. Das Regime hat mittlerweile die gesamte USA unter Kontrolle. Euer Ziel ist es deshalb, den Widerstand aufzubauen und das Land zu befreien - mit entsprechend notwendiger Gewalt.

Mehr Infos zum Spiel gibt es im ausführlichen Test "Wolfenstein 2 - The New Colossus: Bombast auf den Punkt". In Deutschland ist der Ego-Shooter jedoch nur in einer veränderten Version erhältlich, die unter anderem um Hakenkreuze erleichtert wurde. Warum das ein Problem ist, erfahrt ihr im Blickpunkt "Wolfenstein 2: NS-Zeit wird verschwiegen - das schadet dem Spiel und der Gesellschaft".

Das Amerika der 1960-er Jahre, wenn das Regime die Kontrolle hält: In Wolfenstein 2 - The New Colossus präsentiert Entwickler Machine Games eine düstere Alternativgeschichte, die aber ihren Humor zu keiner Zeit verliert.