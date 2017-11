Marvel Heroes: Entwickler stellt Spiel frühzeitig ein und hat anscheinend sämtliche Mitarbeiter entlassen

Eigentlich soll Marvel Heroes beziehungsweise Marvel Heroes Omega erst am 31. Dezember vom Netz gehen. Gerüchten und Twitter-Angaben zufolge wird das "Free 2 Play"-Spiel jedoch bereits diesen Freitag die Pforten schließen. Entwickler Gazillion soll sogar bereits sämtliche Angestellte entlassen haben - ausgerechnet einen Tag vor Thanksgiving.

Trotz zahlreicher Inhaltsupdates hat es für Marvel Heroes nicht zum großen Erfolg gereicht.

Es ist eine Nachricht, die für viele Spieler überraschend gekommen ist: Das Action-Rollenspiel Marvel Heroes Omega wird am 31. Dezember 2017 eingestellt. Lizenzgeber Disney erklärt in einer Stellungnahme, dass das Team die Zusammenarbeit mit Entwickler Gazillion Entertainment beendet hat. Gründe werden nicht genannt. Besonders ärgerlich ist die Ankündigung für Konsolenutzer, denn dort ist Marvel Heroes Omega erst vor wenigen Monaten erschienen. Nicht wenige Spieler haben daraufhin versucht vom Xbox- beziehungsweise PlayStation-Support eine Rückerstattung des investierten Geldes zu beantragen

Es kommt jedoch noch schlimmer: Laut einem Bericht von Kotaku wird Marvel Heroes Omega bereits ab morgen, dem 24. November 2017, nicht mehr zur Verfügung stehen. Zusätzlich soll die Geschäftsführung des Entwicklers sämtliche Angestellten mittlerweile entlassen haben. Auf Twitter sind Berichte von Angestellten zu finden, die besonders niedergeschlagen sind, da die Kündigung nur einen Tag vor dem in den USA sehr traditionellen Feiertag Thanksgiving erfolgt ist.

Gazillion soll, so ein weiterer Vorwurf auf Twitter, zudem bislang keine Abfindung bezahlt haben und jegliche Versicherungen auslaufen lassen. Dazu zählt auch die Krankenversicherung, die bereits in wenigen Tagen ihr Ende findet.

I know a lot of people are upset and wanting refunds for their purchases in @MarvelHeroes, but please keep in mind the developers were not paid out PTO, severance, and our medical insurance is ending in 8 days.