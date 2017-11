In Sonic Forces treten erstmals in der Serie gleich drei Protagonisten zum Einsatz an: Der originale Sonic aus den früheren "Mega Drive"-Zeiten, ein eigens erstellter Charakter und der schlankere 3D-Sonic. Die beiden letztgenannten sollen aber laut dem Youtuber Lawrence Granroth gerade einmal auf etwas über 14 Minuten Spielzeit kommen.

(Quelle: Youtube, Lawrence Granroth)

Sonic Forces ist schon an und für sich kein allzu langes Spiel, wie wir bereits im Test "Sonic Forces: Mit Vollgas ins Aus" festgestellt haben. Für Fans der 3D-Spielanteile fällt der interaktive Spaß sogar noch etwas kürzer aus. Zumindest in der Theorie.

Der Youtuber Lawrence Granroth hat bei seinem zweiten Durchgang die Zeit gestoppt. Anschließend hat er sämtliche Szenen entfernt, in denen die 3D-Charaktere nicht steuerbar sind und hat auch die Bosskämpfe von seiner Zählung ausgeschlossen. Szenen, in denen der Editor-Charakter als 2D-Version spielbar ist, sind ebenfalls nicht enthalten.

Schlussendlich kommt Granroth laut seiner Zählung auf eine Gesamtspielzeit von 14 Minuten und zwölf Sekunden, bei denen Sonic oder eben der eigene Charakter tatsächlich spielbar ist. Aber selbst in diesen Sequenzen sollen es zumeist ziemlich simple Aufgaben sein, die den Spieler beschäftigen. Kein allzu gutes Zeugnis, auch wenn über die Methodik der Zählung in den Youtube-Kommentaren heiß diskutiert wird.

Deutlich besser macht es im Vergleich Sonic Mania, welches sich vollständig auf den leicht pummeligen 2D-Sonic konzentriert. Die Neuauflage enthält zudem komplett neue Level, die sich problemlos neben dem Original einreihen.