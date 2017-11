Es war wohl eines der überraschendsten Spiele des Jahres. Als Hellblade erschien, hatte kaum jemand das pompöse Indie-Spiel auf dem Schirm. Doch seitdem ist viel passiert.

Für PC und PlayStation 4 erschien das Actionspiel am 8. August 2017. Die Optik erinnert ein wenig an die "Dark Souls"-Reihe. Auf den ersten Blick mag das Spiel auch eher konventionell erscheinen. Eine keltische Heldin, die fiese Gegner erlegen muss.

Doch hinter dieser äußerst gelungenen Fassade steckt so viel mehr. Denn Hellblade erzählt vor allem die Geschichte einer Frau, die mit sich selbst zu kämpfen hat. Mit den Stimmen in ihrem Kopf. Mit dem Gefühl, nie zu genügen. Mit der Angst vor sich selbst.

Damit bietet das Spiel eine sehr ungewöhnliche Spielerfahrung, die Kritiker und Fans beeindruckt haben. Wie sich nun zeigt, sind es sogar sehr viele Beeindruckte.

#Hellblade: Senua's Sacrifice has reached 500k sales in 3 months, moving the game into profit ahead of our expectations! Find out more on this and how the game's launch went in the final #Hellblade dev diary: https://t.co/RehX4JEbsr