Im Zuge des Black Friday hat das Entwicklerstudio Rockstar Games den Thanksgiving Weekend Sale gestartet und damit dutzende "Merchandising"-Produkte und Spiele im Preis reduziert. Der Sale beginnt heute und endet mit dem 27. November.

Heute ist es soweit: Der schwarze Freitag lockt seine potentiellen Kunden mit dutzenden Angeboten und Rabatten. Auch Rockstar Games schließt sich mit dem Thanksgiving Weekend Sale an. Dutzende Shirts, Kappen und natürlich auch Games sind im Preis reduziert.

Abseits von L.A. Noire für Xbox One, PS4 oder Nintendo Switch, sowie dem Western-Spiel Red Dead Redemption 2, das auf das Jahr 2018 verschoben wurde, befinden sich ausnahmslos alle Games des Entwicklerstudios im Angebot. Die Angebote findet ihr hier.

Wartet ihr schon lange auf einen nennenswerten Rabatt für den Action-Kracher Grand Theft Auto 5, könnte jetzt die richtige Zeit gekommen sein um zuzuschlagen. Das Open World-Spiel wurde für PC auf 36 Euro und für PS4, sowie Xbox One auf 42 Euro reduziert. Wenn ihr euch für den Kauf entscheiden solltet, erhaltet ihr 1,25 Millionen GTA-Dollar für den Online-Modus oben drauf.

Diejenigen unter euch, die GTA 5 bereits ihr Eigen nennen, könnten sich hingegen für die sogenannten Shark Cards interessieren, welche euch mit Ingame-Währung versorgen. Sowohl die Whale Shark Card als auch die Megalodon Shark Card wurden im Preis reduziert und sorgen für Millionen auf eurem virtuellen GTA-Bankkonto.

Auch die "Game of the Year"-Edition von Red Dead Redemption kann im Sale für rund 15 Euro erworben werden. Das Western-Abenteuer erschien für PS3 und Xbox 360. Dank Abwärtskompatibilität könnt ihr das Action-Spiel aber auch auf Xbox One bestreiten.