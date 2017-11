Die Tagen werden immer kürzer und die Temperaturen immer kälter. Perfekte Voraussetzungen also, um die Heizung aufzudrehen, einen Tee aufzusetzen und ganz in Ruhe zu zocken. In den letzten Wochen wurden uns bereits einige Spitzenspiele auf dem Silbertablett serviert. Wer jedoch immer noch Nachschub braucht, der kann sich auf diese Spiele in der nächsten Woche freuen:

Am 28.November erscheint

Black Mirror (PC, PS4, Xbox One)

Nach dem Abschluss der ursprünglichen Trilogie ist es ruhig um Black Mirror geworden. Nun erscheint am 28. November das Reboot der Adventure-Reihe für PC, PS4 und Xbox One. Auch in der neuen Version erwarten euch wieder klassische Point&Click-Mechaniken. Trotzdem soll die Neuauflage deutlich mehr Freiraum für den Spieler bieten und kommt auch mit einer schickeren Optik daher. Hier könnt ihr euch das Spiel noch kurzfristig vorbestellen.

Am gleichen Tag erscheinen auch Resident Evil – Revelations 1&2 für die Nintendo Switch. Die Switch-Versionen der beiden Spiele bieten alle Inhalte der Originalversionen. Außerdem bekommen Switch-Spieler Zugang zu zwei exklusiven Minispielen. Wer Lust hat den Zombie-Shooter auf Nintendos Hybridkonsole nachzuholen, der kann sich Resident Evil - Revelations und Resident Evil - Revelations 2 hier vorbestellen.

Am 01. Dezember erscheint

Exklusiv für die Nintendo Switch erscheint am 01. Dezember Xenoblades Chronicles 2. Bereits der erste Teil auf der Wii konnte die Spieler mit seiner riesigen Spielwelt, dem dynamischen Kampfsystem und der spannenden Geschichte begeistern. Der zweite Teil wird hier wahrscheinlich noch einmal eine Schippe drauflegen. Wer es kaum noch abwarten kann, der sollte sich das Spiel einfach schon mal vorbestellen.

Diablo 3 ist für euch inzwischen ausgelutscht? Dann solltet ihr mal einen Blick auf Seven – The Days Long Gone werfen. Das postapokalyptische Action-Rollenspiel wird von einigen ehemaligen Mitarbeitern von CD Projekt RED entwickelt und macht im Trailer einen guten ersten Eindruck. Wer Lust auf das Spiel bekommen hat, kann es sich bereits jetzt vorbestellen.

Ist in der kommenden Woche wieder etwas für euch dabei? Oder habt ihr euer ganzes Geld schon im Steam-Herbst-Sale ausgegeben? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.