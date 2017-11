Die Online-Vertriebsplattform Steam hat am 25. November 2017 eine neue Rekordmarke in Sachen gleichzeitig aktiver Nutzerzahlen hingelegt. Insgesamt sollen über 17 Millionen Nutzer bei Steam eingeloggt gewesen sein.

Es ist das erste Mal in der Geschichte von Steam, dass sich gleichzeitig über 17 Millionen Nutzer auf der Online-Vertriebsplattform herumtreiben. Wie die englsichsprachige Webseite PC Gamer berichtet, soll der Höchststand am 25. November 2017 bei insgesamt 17.686.886 Spielern gelegen haben.

Doch dabei handelt es sich nicht um einen plötzlichen Schub an Nutzerzahlen, der ausschließlich dem derzeit laufendem Herbst-Sale zugrunde liegt. Vielmehr steigt die Anzahl der gleichzeitig aktiven Nutzer von Monat zu Monat an. So soll der Höchststand im April noch bei 14 Millionen gleichzeitig aktiven Spielern gelegen haben, im September waren es bereits 15 Millionen und im Oktober stieg die Zahl auf 16 Millionen Nutzer an.

Zudem stellt sicherlich auch PlayerUnknown's Battlegrounds einen Grund für den neuesten Rekord in Sachen Nutzerzahlen auf Steam dar, da sich am 25. November fast 3 Millionen Spieler gleichzeitig in dem "Battle Royale"-Shooter tummelten.

