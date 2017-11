Wie der Nordbayerische Kurier berichtet, kam es heute Morgen zu einem Betrugsfall, in dem sich der Betrüger als Microsoft-Mitarbeiter ausgegeben hat.

Immer wieder kommt es zu Fällen, in denen Betrüger sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgeben und die Opfer dazu bringen, ihnen Geld per Guthabenkarten zu senden. Diese behaupten, dass der Computer gehackt sei und sie dies beheben könnten. Außerdem versuchen Betrüger auch PC-Nutzer per Telefon dazu zu bringen, den Fernzugriff zum PC zuzulassen. Am Montag hat nun jemand mit genau dieser Masche einen Aschaffenburger um knapp 1.000 Euro erleichtert.

Nachdem das Opfer zu hören bekommen hat, dass der PC gehackt worden sei, trug der Betrüger ihm auf, die Codes von 10 Guthabenkarten mit je 100 Euro Wert zu zusenden. Später wurden dazu noch Einzelbeträge vom Paypal-Konte des Geschädigten abgebucht.

Die Polizei ermittelt und warnt die Bürger davor, Daten, Passwörter, Geld oder andere Dinge an Fremde zu senden. Außerdem weist sie darauf hin, dass Microsoft nicht Anrufe tätige, in denen sie auf gehackte PCs hinweist.