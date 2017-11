Während des Finales der "Summoners War World Arena Championship" am 25. November in Los Angeles enthüllte Robert Kirkman (Schöpfer der weltweit erfolgreichen "The Walking Dead"-Comics) via Video-Schaltung eine große Neuigkeit. Seine Firma Skybound Entertainment und Com2us arbeiten gemeinsam an einer animierten TV-Serie und Comics zum weltweit erfolgreichen Mobile Game Summoners War.

Hier könnt ihr euch die große Ankündigung selbst anschauen: (Quelle: Youtube, Summoners War Esports)

Knapp 3.000 Menschen im Microsoft Theater in Los Angeles und 70.000 via Livestream waren dabei, als der chinesische Spieler "Tomato" die Weltmeisterschaft und damit 20.000 US-Dollar Preisgeld gewann. In elf verschiedenen Sprachen wurde das Turnier auf YouTube und Twitch übertragen. Insgesamt war es auf Twitch sogar das meistgesehene Spiel des vergangenen Samstags.

Seit dem Start im Jahr 2014 konnte Summoners War über 80 Millionen Downloads auf iOS und Android verzeichnen und nahm über eine Milliarde US-Dollar ein. Die Comic-Bücher und die Fernsehserie sollen die fantastische Welt von Summoners War erweitern und die Geschichten der zahlreichen Charaktere erzählen.

In der E-Sport-Szene dominieren nach wie vor große Nummern wie League of Legends oder Overwatch. Mobile Games spielen bisher noch eher eine untergeordnete Rolle. In Zukunft könnte sich das allerdings ändern und die Erfolgsgeschichte von Summoners War ist daran nicht unschuldig.