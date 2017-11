Der Entwickler Crytek hat seinem "Free to play"-Shooter Warface einen "Battle Royale"-Modus spendiert. Ein offizieller Trailer inklusive "Breaking Bad"-Hommage gibt euch einen Vorgeschmack auf den neuen Spielmodus, der für's erste allerdings zeitlich begrenzt zur Verfügung stehen soll.

Im Zuge des immensen Erfolgs von PlayerUnknown's Battlegrounds hat sich das "Battle Royale"-Genre als waschechter Trend in der Spieleindustrie hervorgetan. Nachdem weitere Studios mit Spielen wie Fortnite längst auf den Zug aufgesprungen sind, passt sich der Entwickler Crytek nun ebenfalls an und spendiert seinem im Jahr 2013 erschienenen "Free to play"-Shooter Warface einen "Battle Royale"-Modus.

Wie auf der englischsprachigen Warface-Webseite verkündet, sollt ihr im Spiel ab sofort die Möglichkeit haben, als einer von 15 Soldaten dem ultimativen Überlebenskampf zu frönen. Nur mit einem Messer bewaffnet setzt euch das Spiel in der Mojave-Wüste aus. Das Ziel: Schleunigst bessere Waffen finden und durchhalten – der letzte Überlebende gewinnt die Partie. Für nötigen Druck sorgt dabei eine Todeszone, die das Spielfeld mit fortschreitender Zeit immer stärker eingrenzt. Alles wie gehabt also.

Der "Battle Royale"-Modus von Warface wurde über ein Update implementiert und soll erst einmal nur für begrenzte Zeit zur Verfügung stehen. Dann möchte Crytek Verbesserungen auf Grundlage eingehenden Spieler-Feedbacks vornehmen.