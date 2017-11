Mit Demon's Souls brachte From Software einen echten Geheimtipp auf die PS3 und legte den Grundstein für die erfolgreiche Souls-Reihe. Mehr als acht Jahre nach der Veröffentlichung sollen die Server des Spiels nun vom Netz genommen werden.

YOU DIED – und das oft. Als Demon's Souls 2009 exklusiv für die PlayStation 3 erschien, wussten viele Spieler noch nicht, wie erfolgreich die Spielereihe später einmal werden würde. Das Action-Rollenspiel aus dem Hause From Software erhielt von der Fachpresse durchgehend gute Wertungen und mauserte sich langsam aber sicher zu einem echten Geheimtipp auf Sonys Heimkonsole.

Umso trauriger ist es zu hören, dass die Online-Server des Spiels zum 28. Februar 2018 abgeschaltet werden. Dies wurde nun über den offiziellen "Dark Souls"-Twitter-Account bekanntgegeben:

After 9 years of reoccurring deaths and frustrations, but just as many triumphs of dedication, Demon's Souls online servers will terminate on February 28, 2018. Play online one last time, and share with us your best Demon's Souls moment! pic.twitter.com/knIgmXLqFW