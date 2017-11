Sony verkündet, dass sie den größten Black Friday ihrer 22-jährigen Firmengeschichte hatten. Eric Lempel, Chef des PlayStation Networks, sprach in einem Interview mit CNBC und berichtete über die hohen Verkäufe.

Zufälligerweise auch eine PS4 Pro geleistet?

Vorigen Freitag war bekanntermaßen Black Friday. Der Tag an dem elektronischen Geräte, Spiele, Musik und anderes für günstige Preise verkauft werden. So war auch die PlayStation 4 und die PS4 Pro bei vielen Händlern im Angebot und deutlich günstiger. Beispielsweise war die PS4 Pro für rund 280 Euro bei Media Markt im Angebot. Auch in den USA gab es freilich einige Schnäppchen.

Und so ist es nicht verwunderlich, dass Eric Lempel gegenüber CNBC berichtet: "Wir hatten den größten Black Friday in der PlayStation-Geschichte. Wir haben mehr Konsolen verkauft als wir es jemals in unserer 22-jährigen Geschichte getan haben und PlayStation Plus war eine natürliche Ergänzunge zu diesem Kauf."

Wie viele Konsolen Sony nun wirklich verkauft hat, ist noch nicht klar. Im April dieses Jahres gab Sony an, dass sie mittlerweile 60 Millionen PS4-Konsolen verschickt hätten.

Habt ihr auch schon eine zu Hause stehen, oder habt ihr euch lieber eine Xbox One ins Zimmer gestellt? Schreibt es in die Kommentare. Schreibt dann auch gleich dazu, was ihr euch während des Black Fridays geleistet habt.