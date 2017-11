Uncharted-Film: Schauspieler für Nathan Drake scheint nun festzustehen

Zuerst sollte es Mark Walberg werden. Doch dann wurde es ruhig um den Uncharted-Film. Ein Video auf Instagram scheint nun jedoch den wahren Schauspieler für Nathan Drake zu bestätigen.

Dieses Spiel hat Tom Holland auf Instagram gespielt

Inzwischen hat Tom Holland das Instagram-Posting zwar wieder gelöscht. Doch laut der englischsprachigen Seite Gamesrant war auf Instagram in einem Video zu sehen, wie der Schauspieler die Uncharted - The Nathan Drake Collection spielte. Als Anmerkung war "aus Gründen der Recherche" zu lesen.

Damit scheint nun festzustehen, was schon seit einiger Zeit gemunkelt wurde, von Sony aber noch nicht bestätigt ist. Tom Holland dürfte euch aus dem aktuellen Spiderman-Film bekannt sein. Der Schauspieler ist gerademal 21 Jahre alt, hat aber schon eine beachtliche Filmographie vorzuweisen. Er spielte bereits in Filmen wie Die Versunkene Stadt Z oder The First Avenger: Civil War.

Was haltet ihr von dieser Wahl für Nathan Drake? Könnt ihr mit Tom Holland etwas anfangen, oder hättet ihr euch einen anderen Schauspieler gewünscht? Schreibt uns das doch in die Kommentare.

Währen Tom Holland gerade anscheinend zockt, um sich auf seine Rolle vorzubereiten, gibt es auch viele Promis, die einfach nur aus Spaß spielen. Einige von diesen bekannten Menschen findet ihr in der Bilderstrecke.