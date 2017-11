Der chinesische Megakonzern Tencent hat eine Umsetzung des erfolgreichen „Early Access“-Shooters PlayerUnknown's Battlegrounds für Smartphones angekündigt. Diese soll zuerst in China erscheinen – wann, ist bislang aber unklar.

Sehenswert: PUBG im Trailer für die Xbox One

PlayerUnknown's Battlegrounds darf als der Überraschungshit des Jahres gewertet werden. Längst hat sich das „Early Access“-Spiel zum erfolgreichsten Steam-Spiel überhaupt gemausert. Da überrascht es nicht, dass Umsetzungen für weitere Plattformen bereits in Planung sind.

Dass PlayerUnknown's Battlegrounds noch in diesem Jahr auf die Xbox One kommt, ist inzwischen bereits seit längerem bekannt. Doch offenbar soll es das Spiel auch auf deutlich mobilere Geräte schaffen: Wie die englischsprachige Webseite Polygon berichtet, hat der chinesische Megakonzern und League of Legends-Inhaber Tencent eine PUBG-Umsetzung für Smartphones angekündigt.

Wie genau PlayerUnknown's Battlegrounds auf dem ganz kleinen Bildschirm aussehen und wie es sich vor allem steuern wird, ist unklar. Sicher ist aber, dass Tencent in Kooperation mit dem eigentlichen Entwickler Bluehole eine ähnliche Erfahrung verspricht, wie sie bereits auf dem PC existiert.

Mit einigen Änderungen zumindest in der Gewaltdarstellung ist allerdings zu rechnen – zumindest in China. Noch bevor nämlich enthüllt wurde, dass Tencent den Vertrieb der PC-Version von PUBG in China übernehmen wird, wurde nämlich ebenfalls bekannt, dass „Battle Royale“-Shootern wie PlayerUnknown's Battleground in China ein generelles Verbot droht.

Etwaige Einschnitte in die Gewaltdarstellung von PUBG dürften also auch in der Smartphone-Umsetzung umgesetzt werden. Ob eine potenziell erscheinende, internationale Fassung dieser Mobilversion dann den gleichen Änderungen unterliegen wird, bleibt abzuwarten.