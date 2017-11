Betrüger gibt's überall. Auch unter Speedrunnern. Dass im Netz viele Nerds auch genauer hinschauen, wenn jemand behauptet mit einem Speedrun einen Rekord gebrochen zu haben, ist klar. Dies ist nun einigen Speedrunnern zum Verhängnis geworden. Denn anscheinend haben sie das Spiel Super Meat Boy nicht ehrlich rasend schnell durchgespielt. Einer der überführten Speedrunner scheint wohl ExoSDA zu sein.

Eine Gruppe an Spielern und Speedrunner haben sich zusammengetan, um dem Verdacht nachzugehen, dass Speedruner bertogen haben. Dazu sollen sie jedoch keine Cheats oder etwas Ähnliches genutzt haben. Hintergrund ist, dass es zwei Speedrun-Kategorien gibt: In einer spielt ein Speedrunner Super Meat Boy von Anfang bis Ende ohne Unterbrechung so schnell wie möglich durch. Bei der anderen teilen die Speedrunner das Spiel in Levelabschnitte und versuchen diese so schnell und perfekt wie möglich zu meistern.

Was nicht geht, ist, dass ein Speedrunner die Level in Häppchen aufteilt, um am Ende die besten Abschnitte herauszupicken und diese durch ein Videoprogrammm wieder zusammenzuschneiden. Das sollt ihr am Ladesymbol erkennen können. Das ist nämlich "Meat Girl", die alle 20 Frames per Second die Arme hoch und runter nimmt. Als Anleitung gibt es ein Dokument, dass den Prozess genau aufschlüsselt. Das Video welches ExoSDA als Beweis für seinen Speedrun hochgeladen hat, wurde von ihm inziwschen gelöscht.

