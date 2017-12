Das Action-Spiel The Bureau - Xcom Declassified ist für kurze Zeit kostenlos auf der "Charity"-Webseite Humble Bundle erhältlich. Bis zum 2. Dezember habt ihr Zeit euch das Spiel zu schnappen.

Immer wieder mal bietet euch Humble Bundle die Gelegenheit ein Spiel komplett kostenlos abzustauben. Das skurrile Action-Abenteuer Killer is Dead oder aber auch der Strategie-Hit Civilization 3 wurden unter anderem bereits verschenkt.

Jetzt habt ihr für einen begrenzten Zeitraum die Möglichkeit euch The Bureau - Xcom Declassified zu schnappen. Wer unter euch noch über keinen kostenlosen Account auf Humble Bundle verfügt, muss diesen hierfür anlegen. Danach nur noch euren Steam-Account verlinken und schon solltet ihr einen Key per E-mail erhalten, den ihr auf der Online-Vertriebsplattform einlösen könnt.

Im Gegensatz zum überaus gelungenen Strategie-Ableger Xcom 2 handelt es sich bei The Bureau - Xcom Declassified um ein Action-Spiel, das uns im Test: "The Bureau - Xcom Declassified - Operation Genrewechsel" nicht ganz überzeugen konnte. Dennoch solltet ihr dem Spiel eine Chance geben, vor allem wenn ihr mit dem Universum etwas anfangen könnt.

The Bureau - Xcom Declassified erschien am 23. August 2013 für PC, PS3 und Xbox 360 und wenig auch für Mac. Wie sich die Alien-Jagd in der "Third Person"-Perspektive gestaltet und was ihr dabei beachten solltet, erfahrt ihr in der Bilderstrecke.