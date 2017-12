Neben einigen sinnlosen "PlayStation 4"-Designs finden sich zwischendurch auch echt schöne Themes. So konntet ihr eure PS4, zum 20. Jubiläum der orignalen PlayStation, mit einem Geburtstagstheme aufhübschen. Nun nimmt Sony euch mit einem "PlayStation 2"-Design erneut mit in die Vergangenheit.

Ab dem 06. Dezember habt ihr die Möglichkeit, ein Design für eure PS4 herunterzuladen, das an die Zeiten der PS2 erinnern soll. Erstellt wurde es von Truant Pixel mit der Hilfe von PlayStation US und Japan und Naughty Dog. Optik, Funktionen und Ton sollen an das Menü der PlayStation 2 erinnern. Das "Legacy Dashboard Dynamic Theme" könnt ihr am kommenden Mittwoch im PlayStation-Store für ungefähr drei Euro kaufen.

Wie findet ihr das Design, das an die Zeiten der PlayStation 2 erinnert? Werdet ihr es euch im PlayStation-Store herunterladen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!