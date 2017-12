Morgen gehen bereits die neuen "PlayStation Plus"-Spiele für den Dezember an den Start. Endlich kriegt ihr wieder Nachschub für eure Spielebibliothek. Das heißt jedoch auch, dass die Spiele aus dem letzten Monat aus dem Programm genommen werden. Wer sich diese noch sichern will, sollte sich also beeilen.

Sonys PlayLink-Spiel That's You hat auch diesen Monat wieder seinen Weg ins Angebot gefunden:

Noch stehen euch diese acht Spiele für die drei PlayStation-Systeme zum Download zur Verfügung:

Bereits morgen ändert sich das "PlayStation Plus"-Angebot wieder. Dann steht euch unter anderem Darksiders 2 kostenlos als Download zur Verfügung.

Das "PlayStation Plus"-Angebot in diesem Jahr konnte mit einigen echt guten Spielen aufwarten. In unserer Bilderstrecke stellen wir euch die besten Spiele des Jahres vor:

Was sagt ihr zum Angebot des letzten und des kommenden Monats? Seid ihr mit PlayStation Plus zufrieden? Oder könnte Sony in den kommenden Monaten ruhig noch eine Schippe drauflegen? Schreibt es uns einfach in die Kommentare.