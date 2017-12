Das Jahr 2018 dürfte ein großes Jahr für das Survival-Abenteuer Day Z werden. Denn dann soll das Multiplayer-Spiel sowohl für Konsolen erscheinen als auch die Alpha-Phase hinter sich lassen.

"Sobald die Beta-Version so läuft wie wir es wollen, sind wir immer noch dazu entschlossen Day Z auf die Xbox zu bringen, wo wir eine große Spielergemeinschaft haben, die geduldig (sehr geduldig!) auf ein Hardcore Online-Survival-Game wartet", so der Chef-Entwickler Eugen Harton auf der offiziellen Webseite Day Z, "All das wird (und muss) nächstes Jahr passieren - das bedeutet, dass wir dabei sind das wahrscheinlich bisher aufregendste Jahr für Day Z zu starten. Kurz gesagt: Day Z wird die "Early Access"-Phase nächstes Jahr hinter sich lassen und und wir werden es 2018 auch für Konsolen-Spieler veröffentlichen".

Laut Eugen Harton konzentriere sich das Entwicklerstudio derzeit vorrangig auf Kernelemente des Survival-Spiels, wie dem Vaulting, dem Schwimmen und den Fahrzeugen. Ziele der derzeitigen Entwicklung seien außerdem Performance- und Stabilitätsverbesserungen.

Einige andere Elemente, die bereits für die Beta-Version vorgesehen waren, werden hingegen länger auf sich warten lassen. Fahrzeug-Modifikationen, Vögel, Barrikaden, Lufttransporte, Fahrräder und Motorräder sollen erst nach dem Erscheinen der Vollversion per Update nachgereicht werden.

Ob das Multiplayer-Abenteuer einen Blick wert ist, erfahrt ihr im Test: "Day Z in der Alpha-Version - Mit Untoten auf Tuchfühlung".

Eigentlich sollte DayZ noch dieses Jahr mit Update 0,63 in die Beta-Phase übergehen. Bleibt zu hoffen, dass die Entwicklungen von nun an wie geplant voranschreiten. Die Alpha-Phase von DayZ erschien bereits am 16. Dezember 2013 für PC.