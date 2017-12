Die virtuelle Realität sitzt 2017 immer noch so ein wenig zwischen den Verkaufsstühlen: Sie ist zwar mittlerweile da und die Preise sind im Vergleich zu 2016 gesunken, aber noch ist die Skepsis bei einigen Kunden ziemlich hoch. Sony möchte dem nun zumindest in den USA entgegenwirken und verleiht einige Exemplare der PlayStation VR inklusive Spiel.

Himmelsrand in der virtuellen Realität erleben: Skyrim VR macht es möglich.

Die virtuelle Realität über ein Video oder in Textform zu vermitteln, ist nur allzu schwierig. Diese immer noch neue Technologie benötigt meistens ein ausführliches Anspielen und Ausprobieren, um die Andersartigkeit der Interaktivität zu vermitteln. Das weiß auch Sony und ist deshalb in den Vereinigten Staaten mit einer ganz besonderen Testaktion am Start.

Wer dort über eine aktive "PlayStation Plus"-Mitgliedschaft und über eine Kreditkarte verfügt, der darf sich eine PlayStation VR ausleihen. Das Paket enthält die VR-Brille samt Zubehör, eine Demo-Disc und das erst vor kurzem veröffentlichte The Elder Scrolls 5 - Skyrim VR. Insgesamt können Nutzer zwei Wochen lang das Gerät mitsamt Spielen ausprobieren und sich anschließend für oder gegen die virtuelle Realität entscheiden.

Sollte das Fazit negativ ausfallen, dann müssen Kunden das Leihgerät innerhalb von zehn Tagen nach Ende der Leih-Dauer zurücksenden. Bei einem positiven Ausgang werden direkt 299 Dollar fällig. Das ist im Vergleich zum Einzelkauf recht günstig, denn normalerweise kostet das Gesamtpaket in den USA bis zu 450 Dollar, wodurch die Leihgeräte einen ordentlichen Rabatt beinhalten.

Bislang gibt es die Aktion nur in den USA und ist dort auf 1.400 Exemplare begrenzt gewesen, die innerhalb kürzester Zeit weg gewesen sind. Ob Sony in Zukunft die Aktion noch einmal wiederholt oder gar in andere Länder ausweitet, bleibt abzuwarten.