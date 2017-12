Der Nikolaus und Weihnachten stehen vor der Tür und Ubisoft beteiligt sich an den Feiertagen. Im Rahmen der sogennanten Happy Playdays verschenkt der französische Hersteller gleich zwei PC-Spiele via Uplay. Noch bis zum 11. Dezember könnt ihr euch somit das Strategie-Spiel World in Conflict sichern.

Das hat mittlerweile zwar schon zehn Jahre auf dem Buckel, gilt aber weiterhin unter Genre-Fans als einer der besten Vertreter - sowohl im Einzelspieler- als auch im Mehrspieler-Modus. Mit im Paket ist die 2009 veröffentlichte Erweiterung Soviet Assault enthalten.

Interessierte sollten sich aber beeilen: Das Angebot gilt nur noch bis zum 11. Dezember. Danach ist mit Gratis-Spielen aber noch nicht Schluss, denn im Anschluss verschenkt Ubisoft bis zum 18. Dezember die PC-Vollversion von Assassin's Creed 4 - Black Flag.

Im Nachfolger zu Assassin's Creed 3 übernehmen Spieler die Kontrolle des Piraten Edward Kenway, der eher zufällig zwischen die Fronten von Assassinen und Templern gerät. Neben den gewohnt typischen Landeinsätzen der "Assassin's Creed"-Reihe kommt in Black Flag vor allem der Seegang in Fahrt, bei der ihr über ein komplett eigenes Schiff verfügt - atmosphärische Gesänge der Crew inklusive.

Passenderweise feiert auch die "Assassin's Creed"-Reihe in diesem Jahr ihren zehnten Geburtstag. 2007 ist der erste Teil der heute weltweit erfolgreichen Spielemarke an den Start gegangen.