Der Rechtsstreit um den 14-jährigen Cheater in Fortnite - Battle Royale wurde anscheinend beigelegt. Laut der Webseite "Attack of the Fanboy" einigten sich die Mutter des Angeklagten und die Entwickler von Fortnite nun doch außergerichtlich.

Der "Battle Royale"-Modus von Fortnite bringt mit seinem Bau-Modus eine nette Dynamik ins Spiel

Bereits vor einem Monat berichteten wir darüber, wie rigoros Epic Games gegen Cheater in ihrem neuem Spiel Fortnite vorgeht. Die Entwickler entschlossen sich dazu zwei Cheater wegen Urheberrechtsverletzung vor Gericht zu zerren und auf umgerechnet rund 126.500 Euro zu verklagen.

Letzte Woche wurde bekannt, dass es sich bei einem der beiden Angeklagten um einen 14-jährigen Jungen aus den USA handelt. Die Mutter des Angeklagten wies die Anschuldigen der Entwickler in einem Brief an das zuständige Gericht zurück und bat darum, dass die Klage abgewiesen wird.

Außergerichtliche Einigung

Anscheinend wird das jedoch nicht mehr nötig sein. Wie jüngst bekanntgegeben wurde, scheinen sich beide Parteien außergerichtlich geeinigt zu haben. Epic Games verhing eine einstweilige Verfügung gegenüber dem 14-Jährigen, die es im verbietet die Markenrechte von Epic Games in Zukunft erneut zu verletzen. Des Weiteren muss der Junge alle Cheats auf seinem Rechner löschen und versichern nie wieder von der Schummel-Software Gebrauch zu machen.

Sollte er gegen eine der Klauseln verstoßen, wird eine Strafzahlung von umgerechnet rund 4.200 Euro fällig.

Vielleicht sollte sich der Junge lieber ein anderes "Battle Royale"-Spiel zum zocken suchen. Wer auch einen Blick in das Spielegenre werfen will, der sollte einen Blick auf diese Bilderstrecke werfen:

Was sagt ihr dazu, dass sich die Entwickler und die Mutter des Jungen nun doch außergerichtlich geeinigt haben? Denkt ihr, dass der 14-Jährige härter bestraft werden sollte? Oder findet ihr das Strafmaß angemessen? Schreibt es uns einfach in die Kommentare.