Am sechsten Dezember kommt der Nikolaus, heute am fünften hat ein weniger freundlicher Geselle seinen Ehrentag: Journalist Frank West. Passend zur besinnlichen Weihnachtszeit schnetzelt sich Frank ab heute erstmals auch auf PlayStation 4 durch Zombiehorden. Dead Rising 4 - Franks Komplettpaket beinhaltet das Basisspiel, alle bereits erschienenen Zusatzinhalte und den neuen "Capcom Heroes"-Modus .

Die Welt geht unter, aber Frank hat Spaß und spielt sogar eine Runde Minigolf:

Darin schlüpft Frank in über ein Dutzend verschiedene Outfits bekannter Charaktere des japanischen Unternehmens. So verkleidet kann er dann deren Spezialangriffe einsetzen und Zombies als Mega Man, Ryu oder sogar Amaterasu, die Wölfin aus Okami, erneut und hoffentlich endgültig ins Jenseits befördern. Besitzer der Basisvariante des Spiels für Xbox One oder PC, können sich den Modus kostenlos als Update herunterladen.

Schauplatz des Gemetzels ist ein festlich dekoriertes Willamette, Colorado; ebenfalls Ort des Geschehens im ersten Dead Rising. Durch den Wegfall der Timer-Mechanik könnt ihr euch ohne Zeitdruck nach Herzenslust mit den verrückten Waffen austoben. Was wir von dem Spiel halten erfahrt ihr im Test: Dead Rising 4: Zwischen Splatterfilm und Action-Klamauk.

Mit Zuckerstangen-Armbrust bewaffnet kapert ihr den Schlitten des Weihnachtsmannes und macht die untoten Horden dem Erdboden gleich. Im kooperativen Modus könnt ihr die Freude am Gemetzel mit anderen teilen und darum geht es ja in der Weihnachtszeit. In diesem Sinne: Frohes Fest und nieder mit den Zombies!