(Bildquelle: Hermes)

Weihnachten steht vor der Tür und für Paketdienstleister wie DHL, DPD oder Hermes wird es ziemlich stressig: Immer mehr Kunden bestellen Online und lassen sich die Geschenke liefern. Das wird in Zukunft teurer, wie Hermes in einem Statement gegenüber der Wirtschaftswoche zu Worte gibt.

Bis zu 15 Millionen Pakete pro Tag werden laut Frank Rausch, Geschäftsführer von Hermes Deutschland, zur Weihnachtszeit ausgetragen. Eine Flut an Transporten, die aufgrund des Personalmangels kaum in den Griff zu bekommen ist. Über 6.000 Aushilfen sucht das Unternehmen zur schwierigen Saisonzeit, aber kaum jemand möchte diese Arbeit übernehmen.

In Zukunft will der Paketdienstleister deshalb die Preise zum Weihnachtsgeschäft anheben. Die Höhe des Zuschlages soll auf der Basis des diesjährigen Arbeitsaufwandes festgelegt und im kommenden Jahr kommuniziert werden. Außerdem habe Hermes schon in diesem Jahr mit den Kunden feste Versandkontigente vereinbart. Überschreitet ein Kunde die Anzahl der Pakete, dann drohen ihm höhere Kosten.

Der Dienstleister DPD denkt ebenfalls über eine Änderung des Systems nach und möchte in Zukunft die Pakete nicht mehr standardmäßig vor die Haustür liefern. Stattdessen sollen Pakete und Päckchen in Paketshops oder Packstationen abgeliefert und vom Kunden selbst abgeholt werden. Wer dennoch darauf bestehe, dass seine Lieferung bis nach Hause gebracht wird, soll entsprechend mehr bezahlen.

Laut Boris Winkelmann, Geschäftsführer von DPD, könne das bis zu 50 Cent kosten. Auch Hermes schließt sich diesen Überlegungen an und fordert in erster Linie gemeinschaftliche Paketshops aller Dienstleister.