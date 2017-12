Zuletzt wurde es um Scott Cawthon, den Schöpfer der "Five Nights at Freddy's"-Spielereihe ziemlich ruhig, jetzt ist er wieder da und hat ein neues Spiel im Gepäck. Genauer gesagt ein 8-Bit Arcade-Spiel mit dem Namen Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, welches auf Steam vollständig kostenlos zu erhalten ist.

Mit der Five.Nights-Horror-Reihe hat Cawthon sich einen Namen gemacht.

Der Name des Spiels steht eindeutig für die Spielmechanik. In Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator übernehmt ihr die Kontrolle über den namensgebenden Bären und bereitet Pizza zu, die anschließend an wartende Kinder verteilt wird. Das klingt so simpel, wie es sich auf dem ersten Blick auch herausstellt. Eine relativ komplexe Pizza-Simulation wie etwa bei Pizza Connection ist nicht zu erwarten.

Dennoch versteckt sich hinter Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator ein wenig mehr, als es den Anschein hat. Doch um das herauszufinden, solltet ihr im Idealfall das Spiel selbst ausprobieren, um alle Geheimnisse aufzudecken. Ein kleiner Hinweis: So düster wie Five Nights at Freddy's - Sister Location ist es anscheinend nicht, aber ein paar Jumpscares haben sich trotzdem versteckt.

Bei den Nutzern kommt das neue Spiel von Cawthon überwiegend gut an: 93 Prozent der Bewertungen sind positiv und in den Kommentaren wird der Entwickler überschwänglich gelobt.

Noch mehr spannende und vor allem nervenverzehrende Horror-Spiele stellen wir euch in der Bilderstrecke vor. Bevor ihr zum Durchspielen ansetzt, solltet ihr aber auf jeden Fall die Vorhänge zuziehen und die Kopfhörer tief über die Ohren ziehen.