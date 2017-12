Teamwork statt töten – SOS versucht das "Battle Royale"-Genre in eine etwas andere Richtung zu lenken und fordert Kooperation unter den Kontrahenten – zumindest bis zu einem bestimmten Punkt.

Hier könnt ihr euch schon mal erste Szenen aus dem Spiel anschauen

Die "Battle Royale"-Formel ist simpel – Alle Spieler werden zusammen in eine große Arena geworfen. Nun gilt es für die Kontrahenten sich möglichst schnell auszurüsten und einen Gegner nach dem anderen auszuschalten. Der letzte Überlebende gewinnt.

Das neue Survival-Spiel SOS versucht jedoch diese Ketten des Genres aufzusprengen. 16 Spieler landen zusammen auf einer tropischen Insel. Ihr gemeinsames Ziel ist es, innerhalb von 30 Minuten ein verstecktes Artefakt auf der Insel zu bergen. Neben den Spielern befinden sich auch einige computergesteuerte Monster auf der Insel, die den Eindringlingen feindlich gesinnt sind. Nun heißt es zusammenarbeiten, um den Schatz bergen zu können.

Freund oder Feind?

Dafür stehen den Spielern lediglich einige Nahkampfwaffen und Pistolen zur Verfügung, die sie auf der Insel finden und ausrüsten können. Um sich absprechen zu können, haben sie die Möglichkeit im Spiel über kurze Distanzen miteinander zu kommunizieren. Sollten die Spieler es schaffen das Relikt zu bergen, kann ein Helikopter gerufen werden, um die verbliebenden Überlebenden einzusammeln.

Doch was hat das mit Battle Royale zu tun? Nun, der gerufene Helikopter hat lediglich Platz für drei Spieler! Alle anderen müssen zurück bleiben. Könnt ihr euren Mitspielern wirklich trauen? Oder versuchen sie nur euch in eine Falle zu locken, um sich am Ende nicht mehr um euch kümmern zu müssen? SOS bringt eine interessante soziale Komponente in das Spiel ein, die dem ganzen einen gelungenen Twist verleiht.

Zuschauer nehmen Einfluss auf den Fortlauf der Runde

Auch getötete Spieler können noch Einfluss auf den Verlauf einer Runde nehmen. Sollte ein noch lebender Spieler einen Helikopter signalisieren Vorräte abzuwerfen, können die Verstorbenen zusammen mit den Zuschauern auf der hauseigenen Streaming-Plattform Hero.tv bestimmen, was sich in der Kiste befindet.

Auf der Webseite des Spiels könnt ihr euch bereits für die geschlossene Beta kostenlos anmelden.

Wer auf der Suche nach einem klassischen "Battle Royale"-Spiel ist, der sollte einen Blick auf unsere Bilderstrecke werfen. Hier stellen wir euch 10 Vertreter des Genres einmal näher vor:

