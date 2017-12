Zu kaum einem Spiel wünschen sich so viele Zocker eine Fortsetzung, wie zu Portal 2. Heute kündigt Headup Games zwar nicht Portal 3 an, aber immerhin ein Spiel, dass die Lizenz umfangreich und ziemlich innovativ einsetzt. Bridge Constructor Portal erscheint voraussichtlich am 20. Dezember für PC, Mac, Linux und mobile Geräte.

Fieser Humor und clevere Rätsel: Der erste Trailer glänzt mit den typischen Serien-Eigenschaften.

Menschliche Testobjekte gehören in diesem Spiel der Vergangenheit an, stattdessen sind die Versuchskammern des "Aperture Science Computer-Aided Enrichment Center" jetzt fahrzeugbasiert. Eure Aufgabe ist es, kleine Stapler und andere Vehikel samt Fahrer zu einem Zielpunkt zu bringen. Wer andere Spiele der "Bridge Constructor"-Serie gespielt hat, weiß was ihn dabei ungefähr erwartet. Dort müsst ihr mit einer begrenzten Menge an Ressourcen abenteuerliche Brücken bauen.

Portal hält sich nicht an die gängigen Regeln der Physik. Damit müsst ihr euch jetzt auch als fleißiger Brückenbauer arrangieren.

In der Portal-Variante macht ihr euch nicht nur die namensgebenden Portale und die überspitzte Physik, sondern auch das Beschleunigungs- und Sprung-Gel zu Nutze. Bridge Constructor Portal verbindet die Gesetze der Konstruktionstechnik mit der Technologie der Aperture-Laboratorien zu einem ganz neuen Spielerlebnis – stets unter dem wachsamen Auge von GLaDOS. Die freche künstliche Intelligenz ist neben den kniffligen Rätseln das wohl größte Aushängeschild der Portal-Serie.

Für Anfang 2018 sind Konsolenenversionen von Bridge Constructor Portal auch für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch geplant. Bis dahin könnt ihr erstmal am Computer, Smartphone und Tablet euer Logik-Talent beweisen.